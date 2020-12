Free lance sa 5G sans surcoût et frappe fort avec un forfait 150 Go à 19,99€/mois

C’est fait, Free lance ce matin sa 5G et propose le seul Forfait qui inclut la nouvelle génération de téléphonie mobile sans surcoût, avec l’Internet mobile illimité pour les abonnés Freebox.

“Fidèle à son histoire, Free a décidé de démocratiser l’accès à la 5G en maintenant ses prix, en augmentant le volume de données (fair use data) et en incluant la 5G dans le Forfait Free”, vient d’annoncer l’opérateur de Xavier Niel. Une arrivée en force face à une concurrence dont la stratégie est d’augmenter les prix par rapport à la 4G.

Le nouveau forfait Free 5G est accessible dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés et les clients actuels au Forfait mobile Free, précise l’opérateur. L’enrichissement de leur forfait se fera sans surcoût.

Pour profiter de la nouvelle génération de téléphonie mobile, il est nécessaire d’activer la 5G dans l’Espace Abonné et de disposer d’un terminal compatible.

Le trublion annonce également disposer du plus grand réseau 5G en France avec 5 255 sites actifs (3,5GHz et 700 MHz) couvrant déjà près de 40% de la population. L’opérateur promet des débits 3 fois plus rapides que la 4G sur la bande 3,5 GHz.