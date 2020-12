Free annonce disposer du plus grand réseau mobile 5G de France et se compare à ses rivaux

Top départ pour la 5G de Free, l’opérateur lance aujourd’hui ses nouvelles offres et son réseau, avec une couverture bien plus étendue que tous ses concurrents.

C’est parti ! Aujourd’hui marque le lancement du nouveau réseau mobile de Free. En plus de proposer la 5G sans surcoût, l’opérateur de Xavier Niel annonce disposer du “plus grand réseau mobile 5G de France“, avec déjà près de 40% de la population couverte.

Pour cela, l’opérateur compte 5 255 sites activés, dont 220 sites 3,5 GHz. L’utilisation de ces fréquences dites “hautes” permet “d’augmenter considérablement les débits, jusqu’à trois plus rapides que la 4G“. L’opérateur peut donc compter sur plus de 5000 sites actifs dans la fréquence 700 MHz et l’assure, cette bande fréquence permet “un bon signal à l’intérieur des immeubles grâce à de très bonnes propriétés de propagation “. A noter que Free revendique couvrir aujourd’hui 50% de la population de 7700 communes en 5G .

“En utilisant des fréquences basses pour la couverture et des fréquences hautes pour les débits, le réseau de Free Mobile fonctionne de manière optimale. C’est d’ailleurs le choix technique fait par tous les opérateurs lors du déploiement de la 3G et de la 4G” explique le trublion des télécoms.

A titre de comparaison, Bouygues Telecom a récemment atteint les 1000 communes ouvertes en 5G, majoritairement avec la bande-fréquence 2100 MHz. Pour se rendre compte de la différence avec ses concurrents, Free a dressé un comparatif des opérateurs au 14 décembre 2020.