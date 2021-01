Clin d’oeil : Monsieur Pop réclame une Freebox qui lui revient de droit

Pop est son nom, donnez lui sa Freebox !

Les internautes réclamant des gestes commerciaux à leurs opérateurs ne sont pas rares sur les réseaux sociaux, mais l’un d’entre eux présente un argument… Plutôt particulier. En effet Philippe estime qu’une Freebox Pop lui revient de droit et interpelle Free pour obtenir gain de cause. La raison ? Son nom de famille !

Car cet internaute, répondant au doux pseudo de @SalikoPop sur Twitter, s’appelle en réalité Philippe… Pop ! Pour appuyer ses dires, il a même publié une photo de sa carte d’identité sur l’oiseau bleu, avant de la supprimer.

Cet “élu” de Free, selon ses propres dires, estime donc avoir baptisé la toute dernière Freebox et demande ainsi un exemplaire. Tout est réuni dans son post twitter : interpellation de Free et même de Xavier Niel, plaidoyer (presque) poignant et même un hasthag #JesuisPOP. Sans compter l’image l’accompagnant, proche d’une vraie affiche de campagne politique !