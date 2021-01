Orange accompagne les utilisateurs de smartphones vers un usage plus responsable de la data mobile

L’usage du smartphone a un coût environnemental. Orange le rappelle d’ailleurs à ses abonnés, en donnant une idée de l’empreinte carbone correspondant à leur consommation de data mobile.

Dégainer le smartphone pour surfer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, communiquer via les messageries instantanées, lire ses e-mails, écouter de la musique en streaming, regarder des vidéos en streaming ou encore jouer en ligne est devenu une habitude, et même un geste naturel, pour bon nombre de personnes. Mais au-delà du côté pratique et divertissant au quotidien, il est bon de rappeler que l’usage du smartphone a un impact sur l’environnement. C’est d’ailleurs Orange qui s’y colle, jouant la carte de la pédagogie auprès de ses abonnés mobiles.

Au sein de l’application Orange et moi, disponible sur Android via le Play Store et iOS via l’App Store, il est en effet possible d’avoir une idée de l’empreinte carbone liée à sa consommation de data mobile. L’information se trouve dans la rubrique Mobiles / Suivi conso. En cliquant sur “En savoir plus”, on a même le temps de fonctionnement d’une ampoule basse consommation correspondant à la consommation découlant de l’usage de la data mobile. L’opérateur historique note d’ailleurs qu’il manque quelques composantes dans l’équation, suggérant ainsi une empreinte carbone plus élevée dans la réalité.