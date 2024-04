Free lance une nouvelle interface du “Netflix du X” sur Freebox Révolution et Delta

Le service pour aux adultes “Frissons Extrêmes” fait peau neuve sur Freebox Delta-Devialet et Révolution.

Free vient de lance une nouvelle interface de Frissons Extrêmes son service de VOD illimitée, à l’image de Netflix, à ceci près qu’il propose des vidéos pour adultes. Il s’agit de vidéo X pour la plupart mais également de vidéos de sports extrêmes, ce qui est très pratique pour justifier un abonnement à ce service, en assurant être fan de sports extrêmes.

Avec cette nouvelle interface, Free a souhaité uniformiser le service Frissons Extrêmes sur toutes ses Freebox, puisque ce nouveau look est celui qui est déjà présent lorsque l’on utilise OQee sur la Freebox Pop. Vous pouvez retrouver ce service dans la rubrique “Vidéo à la demande” puis “Adultes” depuis la page d’accueil des Freebox Révolution et Delta-Devialet.

Nous vous proposons de découvrir ce service en images, avec cette nouvelle interface qui est donc maintenant commune à toutes les Freebox :

Ce service, qui est mis à jour chaque semaine avec nouvelles vidéos est proposé à 9,99€ par mois pour un accès illimité aux vidéos. Et il y en a pour tous les gouts puisque Frissons extrêmes propose pas moins de 25 rubriques différentes. L’intégralité du catalogue de Frissons Extrêmes, soit plus de 16 000 films et scènes, sera disponible à terme sur Freebox Pop. Pour ce lancement ce sont les films les plus récents qui sont disponibles (plus de 500), les contenus plus anciens seront ajoutés au fur et à mesure dans les semaines et les mois à venir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox