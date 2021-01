Netflix permet à nouveau de savoir s’il fonctionne mieux chez Orange, Free, Bouygues ou SFR

Sans nouvelles depuis mars 2020, l’indice ISP de Netflix revient pour ce début d’année dans une version améliorée.

Comment connaître le débit moyen sur Netflix chez votre opérateur ? Avec l’indice ISP mis en place par Netflix, vous pouvez ainsi comparer les performances du service de SVOD chez différents opérateurs, aux heures de grandes écoutes. Cependant, depuis le premier confinement, cet indice n’avait pas été mis à jour. C’est désormais chose faite, avec l’ajout de nouveaux critères.

Dans un communiqué, le géant de la SVOD ayant récemment atteint les 200 millions d’abonnés dans le monde explique les différents changements. Après avoir déployé de nouveaux formats d’encodage fournissant ” un contenu de qualité identique ou supérieure à partir de fichiers de taille réduite (ou débit)“, Netflix a ainsi intégré une nouvelle mesure dans son rapport d’incie de performance des opérateurs. Celle-ci permet ainsi de faire une différence entre deux opérateurs, à débit égal, selon l’appareil utilisé pour regarder ses contenus. L’ISP prend également en compte la formule d’abonnement choisie. De même, le classement des FAI a été revu pour être plus représentatif de la situation et plus facile d’utilisation, en arrondissant notamment les résultats des opérateurs à 0.2 Mbit/s près, au lieu de 0.01 Mbit/s auparavant.

Classement des débits sur Netflix chez Free, Orange, Bouygues et SFR

Qu’en est-il des performances des différents opérateurs français ? Sans surprise, ce sont les abonnés SFR en fibre qui profitent des meilleurs débits, avec une moyenne de 3.6 Mbit/s en décembre, avec un pic atteint en août dernier avec 3.8 Mbit/s pour l’opérateur au carré rouge. Viennent ensuite ex aeqo Bouygues Telecom et Orange, tous deux avec un débit moyen de 3.4 Mbit/s.

Free pour sa part occupe la troisième place du classement, avec un débit moyen de 3.2 Mbit/s. Sur les six derniers mois, l’opérateur a observé une baisse de débit, passant de 3.4 Mbit/s en août et septembre 2020 à 3.0 en novembre puis une légère remontée. SFR en xDSL est dernier, avec un débit moyen de 3 Mbit/s.

Rappelons que l’indice de performance des FAI porte uniquement sur le service Netflix aux heures de grande écoute. Il ne s’agit pas d’une mesure de performance générale incluant les autres services/données susceptibles de circuler sur le réseau des FAI en question. Une performance supérieure sur Netflix se traduit généralement par une meilleure qualité d’image, un temps de démarrage plus court et moins d’interruptions.