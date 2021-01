Free Mobile augmente la data et le prix de son forfait Série Free

Le forfait intermédiaire de Free Mobile repasse la barre des 10€. L’opérateur propose durant une semaine une offre avec 70 Go de data en France métropolitaine, au prix 10,99€ pendant 1an.

Encore une nouvelle formule. Jusqu’au 26 janvier prochain, Free Mobile propose son forfait intermédiaire avec 70 Go de data à 10,99€/mois, soit 10 Go supplémentaires et 1 euro de plus que la semaine dernière. L’enveloppe de data incluse en roaming ne change pas, à savoir 8 Go.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

A titre de comparaison, Red by SFR propose actuellement un forfait 4G 60 Go à 13€/mois. Sosh, la marque d’Orange, tente de séduire avec une série limitée 70 Go à 14,99 euros par mois. Enfin, Bouygues Telecom affiche un forfait 100 Go à 13,99 euros par mois.