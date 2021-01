Free met à jour sa carte de couverture 3G/4G/5G

Où pourrez-vous vous connecter au réseau 5G de Free ? Êtes-vous couverts en 4G ? Free met à jour les données utilisées pour sa carte de couverture mobile pour répondre à ces questions.

Une carte interactive qui se met à la page. Les données de couverture 3G/4G/5G ont été mises à jour sur le site de Free Mobile, pour indiquer plus précisément la disponibilité des différentes technologies. Ainsi, vous pouvez dorénavant retrouver l’état de la couverture de Free au 14 janvier dernier, contre le 15 décembre auparavant, date de lancement de son réseau 5G.

Pour rappel, cette carte permet de connaître précisément la couverture 3G et 4G de l’opérateur mais aussi la disponibilité de la 5G près de chez vous. Avec notamment une distinction faite entre les deux fréquences utilisées pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile : la 3.5 GHz, bande “coeur” de la 5G permettant des débits plus élevés est indiquée en bleu et la 700 MHz qui elle vise à une meilleure couverture et une pénétration des murs plus importante, en vert foncé. La carte est interactive et permet d’afficher la technologie de votre choix.