Iliad lance un nouveau moyen de distribution “express” pour ses forfaits mobiles en Italie

L’opérateur italien de la maison-mère de Free étend son réseau de distribution, en proposant ses forfaits à l’achat dans diverses enseignes de commerce.

Iliad va au plus proche de ses utilisateurs italiens. L’opérateur annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau canal de distribution : Iliad Express. Le concept est assez simple et bien connu des utilisateurs français : la présence d’une carte SIM dans les magasins où les italiens font leurs achats du quotidien.

Depuis le 26 janvier, les italiens peuvent ainsi trouver leur forfait Iliad dans les supermarchés, hypermarchés, magasins d’électroniques grand public et même les librairies. Des centaines de points vente seront progressivement activés, explique l’opérateur. En ajoutant la carte SIM à leur panier de courses, les nouveaux abonnés reçoivent alors un reçu sur lequel est apposé le code PIN à utiliser pour l’activer en ligne. Pour l’instant, seul le nouveau forfait Giga 70, avec 70Go de data accessible en 4G et 5G pour 9.99€ est proposé via ce canal.

La distribution des forfaits d’Iliad se faisait auparavant via le site web, bien sûr, mais également via plus de 1300 bornes interactives ou en se rendant dans l’un des 18 magasins Iliad. Sans oublier les plus de 500 Iliad Corners et le réseau Iliad point chez les buralistes, les marchands de journaux et les bars. Les italiens peuvent retrouver le point de vente Iliad le plus proche grâce à une carte interactive.