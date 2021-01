Free annonce l’ouverture demain de son 110e Free Center

Une nouvelle boutique Free ouvre ses portes demain à Evreux.

Les abonnés Free et prospects peuvent sourire, l’opérateur de Xavier Niel annonce en effet l’ouverture demain à 9h30 de son 110e Free Center dans la préfecture du département de l’Eure en Normandie.

Demain, c’est l’ouverture de notre 110ème boutique #Free, à #Evreux ! 😎🥳

L’équipe est prête à vous accueillir dès 9h30 en toute sécurité !

Retrouvez l’ensemble de nos boutiques ici ⤵️https://t.co/sEENgVdtFg pic.twitter.com/QS7WBTEmIh Free (@free) January 28, 2021

Free déploie ses boutiques à un rythme accéléré depuis 1 an. Il a récemment ouvert ses 108e et 109e Free Centers à Grenoble et Liévin dans le Pas-de-Calais.

La stratégie de l’opérateur consiste en un meilleur quadrillage du territoire pour être au plus près de ses abonnés et prospects. Free compte prochainement inaugurer une nouvelle boutique à Cesson-Sévigné près de Rennes en Bretagne mais aussi à Flins-sur-Seine dans les Yvelines ou encore à Menton sur la côte d’Azur. Le cap des 120 boutiques se rapproche.

Pour rappel, un Free Center est un espace de découverte et de ventes qui permet de découvrir et de souscrire aux offres Freebox dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi d’essayer de nouveaux smartphones et surtout de recevoir l’assistance des Free Helpers