Découvrez en intégralité la conférence de Free/Iliad pour ses engagements sur le climat

La maison-mère de Free a publié le replay de sa conférence durant laquelle elle a présenté ses 10 engagements pour le climat.

La semaine dernière, le groupe Iliad a présenté ses objectifs pour atteindre une neutralité carbone en 2035. Cette annonce a fait l’objet d’une conférence dédiée, avec de nombreux dirigeants de Free intervenant sur différents thèmes.

Le live est dirigé par la journaliste Capucine Graby, qui interrogera plusieurs intervenants. Dans l’ordre d’apparition, vous pouvez ainsi découvrir Thomas Reynaud, Directeur Général d’Iliad introduisant la nouvelle stratégie du groupe et notamment l’investissement de 1 milliard d’euros prévu.

Viennent ensuite Ombeline Bartin, Directrice des Affaires Publiques et Bertrand Fievet, Responsable des Réseaux radio, présentant les changements prévus pour les réseaux fixes et mobiles.

Pour en savoir plus sur les changements autour des Freebox, Hugues Floch, Directeur Achats et Production présente les détails de la conception des box notamment au niveau de la consommation énergétique et sur l’allongement de sa durée vie.

Les amateurs de Cloud Computing pourront retrouver le président de Scaleway, Arnaud de Bermingham, qui explique les choix de la filiale d’Iliad en terme d’utilisation d’énergie renouvelables pour ses datacenters, entre autres.

La dimension commerciale n’est pas laissée de côté. Camille Perrin, directrice du Marketing et Célia Mousset, responsable de la Fondation Free expliqueront les mesures prises pour sensibiliser et permettre des actions écologiques concrètes notamment au niveau du recyclage des terminaux et des déchets électroniques.

Puis le grand patron, Xavier Niel viendra donner le mot de la fin de cette conférence. Avant une session de questions-réponses avec Thomas Reynaud et le Directeur Financier d’Iliad, Nicolas Jageger. Voici la conférence en entier, disponible sur la page de Vimeo du groupe.