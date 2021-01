Phishing ciblant les abonnés Free : quitte à être malhonnête, autant bien le faire

Encore un escroc qui ciblait les abonnés Free et qui n’y a franchement pas mis du sien. Son arnaque de type phishing tourne même au ridicule.

Les abonnés Free sont régulièrement les cibles d’arnaques de type phishing et celle dont nous allons parler aujourd’hui ne fait pas partie des plus réussies (comprendre pouvant semer le doute). Notre “ami” s’est en effet contenté d’ajouter le logo et le nom de l’opérateur dans un phishing des plus génériques promettant 1 000 euros de récompenses exclusives.

Des lots s’adressant d’ailleurs aux technophiles, comme à une frange malheureuse de la population masculine. On y retrouve en effet deux smartphones aux côtés d’un produit promettent d’améliorer les performances sous la couette de ces messieurs. Un GPS, une montre, une lampe-torche, un pot de crème hydratante et un produit minceur sont également à remporter. L’escroc en herbe a visiblement décidé de ratisser large.

Comme à l’accoutumée avec ce genre d’arnaques, l’adresse d’expédition et les liens Web intégrés au message n’ont strictement rien à avoir avec l’opérateur.

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé. Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS.