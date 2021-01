Free Mobile : le nouveau smartphone 5G pour les petits budgets débarque demain dans la boutique

Nouvelle référence pour les petits budgets, avec la 5G en prime, le smartphone Xiaomi Redmi Note 9T s’apprête à débarquer dans la boutique Free Mobile.

Début janvier, Xiaomi a annoncé deux nouveaux smartphones pour les petits budgets à travers sa marque Redmi, des Redmi Note 9T et le Redmi 9T devant d’ailleurs arriver chez Free Mobile. Interrogé par Univers Freebox, le constructeur nous a confirmé que le premier sera disponible dès demain dans la boutique de l’opérateur de Xavier Niel. Il n’a en revanche pas été en mesure de nous donner de date précise pour le second.

Pour rappel, le smartphone Redmi Note 9T est un modèle de petit milieu de gamme. Nous vous en avons d’ailleurs proposé un test complet sur Univers Freebox. Malgré quelques compromis pour rester accessible aux budgets modestes, il parvenait à cocher pas mal de cases avec notamment un écran bien défini, une compatibilité 5G, de bonnes performances en multimédia, une grosse batterie et une charge assez rapide (mais pas exceptionnelle non plus). On note aussi la présence du mini-jack et la possibilité d’extension du stockage par carte MicroSDEn concession, la partie photo perdait son module ultra grand-angle que proposaient les Redmi Note 8T et Redmi Note 9.

Le prix démarre à 249,90 euros pour une configuration avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et va jusqu’à 269,90 euros pour doubler le stockage. Il existe des coloris Noir Crépuscule et Violet Aurore.