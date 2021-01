Xiaomi annonce l’arrivée prochaine des Redmi Note 9T et Redmi 9T chez Free Mobile

Xiaomi vient d’annoncer deux nouveaux smartphones. Ils arriveront très prochainement dans la boutique Free Mobile.

La famille de smartphones Redmi s’agrandit. Ce vendredi, Xiaomi a en effet levé le voile sur des Redmi Note 9T et le Redmi 9T. Le constructeur chinois a d’ailleurs confirmé qu’ils débarqueront dans les prochaines semaines chez les quatre grands opérateurs, y compris Free.

Attendu à partir du 15 janvier, le Redmi Note 9T est un modèle de petit milieu de gamme compatible 5G dont le prix démarre à 249,90 euros pour une configuration avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et va jusqu’à 269,90 euros pour doubler le stockage. Il existera des coloris Noir Crépuscule et Violet Aurore.

Prévu pour février, le Redmi 9T est un modèle d’entrée de gamme misant sur une grosse batterie 6 000 mAh laissant entrevoir deux à trois jours d’autonomie sans forcer. Avec lui, le ticket d’entrée est fixé à 169,90 euros pour 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Pour double le stockage 128 Go, il faudra débourser 199,90 euros. On aura le choix entre des finitions Gris Carbone, Bleu Crépusculaire, Orange Vif et Vert Océanique.