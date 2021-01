Free lance un nouveau programme de bêta-test sur les Freebox Delta, mini 4K, Révolution et Pop

Avis aux Freenautes geeks, l’opérateur de Xavier Niel ouvre un programme de test pour le support du protocole SMB v2.

Prêts pour un upgrade de la Freebox ? Si le firmware de toutes les Freebox (à l’exception de la Crystal) vient d’être mis à jour, des prochaines améliorations sont prévues et Free vous propose de participer.

Il s’agit ici de supporter la version 2 du protocole “Server Message Block”, qui gère donc l’interaction entre votre Server et le système d’exploitation Windows. La version 1 du protocole, déjà intégrée aux Freebox, n’est plus supportée par les versions les plus récentes de l’OS de Microsoft ce qui peut occasionner des problèmes, notamment du côté du disque dur. En effet, sous certaines versions du système d’exploitation, le disque dur de la Freebox n’est plus accessible directement depuis l’explorateur de fichier de votre ordinateur. Avec cette version plus récente (V2), le problème devrait être résolu une fois ce protocole implémenté aux Freebox Revolution, Mini 4K, Delta, Pop.

Pour s’inscrire, il suffit de poster l’adresse MAC de votre Freebox sur ce lien du bugtracker. Attention, seules les Freebox citées-ci dessus sont éligibles à ce bêta-test.

A noter, si vous entrez dans ce programme de test, vous pouvez cocher une case dans FreeboxOS pour activer le SMB v2 et le désactiver à tout moment si vous rencontrez des problèmes afin de revenir à la configuration actuelle.