Abonnés Freebox Delta : une foule de jeux PC offerts avec Prime Gaming

Tous les mois, Prime Gaming (ex-Twitch Prime) accessible gratuitement pour les abonnés Freebox Delta, offre plusieurs jeux à découvrir sur PC, il suffit d’être abonné à Amazon Prime. Voici la sélection du moment

Inclus dans l’offre Freebox Delta, Amazon Prime permet d’accéder à de nombreux avantages : le service de SVOD Prime Video, du streaming musical… mais aussi à du contenu gratuit pour les gamers avec Twitch Prime, récemment renommé Prime Gaming.

La plateforme de streaming en direct Twitch, très orientée autour du jeu vidéo propose une formule spécifique pour les abonnés Amazon Prime et par extension aux abonnés Freebox Delta ayant activé leur offre. Vous pouvez ainsi accéder à des fonctionnalités spécifiques à la plateforme, et même à des jeux gratuits sur PC. Focus sur la sélection de jeux à récupérer sur Twitch en février mais aussi après !

Cyber Hook, plate-former très coloré, à saisir jusqu’au 12 février

Foncez dans un monde retrowave sublime à l’aide de vos compétences en parkour et un grappin qui vous permettront de grimper et courir sur les murs dans ce jeu de plates-formes 3D au rythme effréné. Faites exploser vos ennemis, manipulez l’espace temps et défiez les lois de la physique pour éviter de tomber.

Algo bot, des puzzles et de l’humour, disponible jusqu’au 19 février

Au coeur de l’Europa, un vaisseau de colonisation galactique, l’équipage rêve à la nouvelle vie qui les attend au fin fond de la galaxie.Mais il ne peut y avoir de répit pour Algo Bot, un droid de service travaillant au tri des déchets. Lorsqu’une mission de routine avec PAL, son supérieur hiérarchique acariâtre, tourne mal, la crise s’abat au plus profond du vaisseau.À moins que PAL et Algo Bot ne parviennent à restaurer le système de l’Europa et rétablir l’IA du vaisseau au plus vite, il n’y aura plus de réveil possible pour l’équipage endormi.

Le capitalisme extrême devient fun avec Little Big Workshop, dispo jusqu’au 26 février

Imaginez une usine magique, apparaissant directement dans votre salon. Un chef-d’œuvre soigneusement planifié, où des ouvriers dévoués rassemblent tout ce que les clients veulent. Les canards et les buffets en caoutchouc, les drones et les guitares électriques, les scooters et toute autre merveilleuse marchandise se fabriquent avec différents matériaux et peuvent être vendus au prix fort. Réinvestissez vos profits directement dans votre usine pour obtenir plus de machines, plus de travailleurs et développer votre commerce. Dans Little Big Workshop vous devenez un magnat de l’usine

5 jeux à saisir jusqu’au 1er mars

Ça va matcher dans Table Manners, un simulateur sentimental à la physique déjantée ! C’est le grand soir, vous avez enfin décroché un rencard et vous êtes en route pour le restaurant le plus chic que vous connaissiez… Seul problème, vous incarnez une main qui enchaîne les catastrophes !

Swimsanity ! est un jeu de shoot multijoueur qui se déroule sous l’eau et vous propose 8 modes de jeu pleins d’action. Dans la peau de Mooba, vous pouvez utiliser un grand nombre d’armes et de bonus pour survivre dans ce monde aquatique. Facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, Swimsanity ! est accessible aux joueurs occasionnels comme aux plus acharnés ! A noter le multi joueur n’est accessible qu’en couch co-op local sur cette édition.

Bienvenue dans Monster Prom ! Vous avez 3 semaines pour trouver quelqu’un pour le bal Monster Prom ! Vivez des situations amusantes et ridicules, améliorez vos stats et séduisez un de vos camarades. Cette simulation de rencontres (de 1 à 4 joueurs) offre de superbes graphismes, des dialogues audacieux et des choix difficiles. Soyez votre pire vous.

Découvrez Stealth bastard Deluxe, un jeu d’infiltration fun dans le quel vous êtes armé de votre seule astuce et d’une paire de lunettes furtives et devez vous introduire dans une installation meurtrière où tout semble décidé à mettre un terme à votre petite existence fragile. Armé de votre seule astuce et d’une paire de lunettes furtives, vous devez vous introduire dans une installation meurtrière où tout semble décidé à mettre un terme à votre petite existence fragile.

Et enfin Spinch. Découvrez un monde psychédélique en effervescence. Plongez au cœur d’une nouvelle écologie faisant la part belle aux voies multiples, niveaux lumineux et obstacles complexes. Transcendez le domaine matériel et embrassez votre vraie forme en tant que Spinch, un organisme hyperagile animé par sa quête de sauver une partie de sa progéniture disparue en surmontant une invasion sans fin de décalages et autres bizarreries distordues.

Vous pouvez également découvrir une sélection de 21 jeux à saisir jusqu’au 31 mars, parmi lesquels :

La saga Metal Slug

Blazing Star

Samurai Shodown II et V

Ironclad

Shock Troopers 2nd Squad

Plusieurs volets de The King of Fighters

Et bien d’autres…

Vous pouvez réclamer ces jeux depuis cette page Twitch en étant connecté avec vos identifiants Amazon liés à votre offre Freebox Delta.

Pour rappel, la gratuité de ces jeux est limitée dans le temps, vous pouvez toutefois les installer quand vous le souhaitez après les avoir récupérés, depuis l’application Twitch sur votre PC, dans la rubrique “Games”. A noter que dans certains rares cas, une autre plateforme sera nécessaire, comme pour Battlefield 3 en décembre dernier.