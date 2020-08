Twitch Prime, le service pour gamers inclus dans l’abonnement Freebox Delta, change de nom

Parmi les nombreux services inclus dans l’abonnement Amazon Prime, il existe un service dédié aux amateurs de jeux vidéos : Twitch Prime, qui a depuis peu changé de nom pour devenir Amazon Gaming.

Les abonnés Freebox Delta peuvent bénéficier de nombreux services inclus, dont l’abonnement Amazon Prime. Outre un service de SVOD, un abonnement de streaming musical ou encore la livraison plus rapide, vous pouvez également compter sur un service vous offrant plusieurs jeux videos chaque mois.

Autrefois nommé Twitch Prime, puisque les cadeaux intégrés et les différents services se trouvent sur la plateforme de streaming en direct d’Amazon, Prime Gaming permet d’accéder à une foule de contenu sur la plateforme mais aussi en dehors. Le changement reste cependant simplement esthétique, les types de contenus proposés quant à eux ne changent pas vraiment. Pour rappel, l’opérateur de Xavier Niel propose également aux abonnés Freebox mini 4K de souscrire à l’option Amazon Prime pour 5.99€/mois. Mais que propose Prime Gaming ?

Plus d’interaction et de fonctionnalités sur Twitch

Pour commencer qu’est-ce que Twitch ? Il s’agit d’une plateforme permettant de suivre des streameurs, diffusant du contenu en ligne et en direct. Il peut s’agit de talks-shows, de parties de jeux vidéos ou de contenu e-sport ou même simplement de moments d’échange entre un streameur et sa communauté. La plateforme appuie énormément sur l’interaction entre l’animateur et les spectateurs. Dans cet aspect l’abonnement Twitch Prime propose plusieurs avantages aux membres par rapport à un compte gratuit.

En effet, chaque stream est généralement accompagné d’un chat à côté, que le streameur peut choisir de lire ou non selon son émission. Difficile par exemple de lire le chat en pleine compétition de Call of Duty, mais certaines sections sont dédiées exclusivement à la discussion avec les “viewers”. C’est par exemple le cas pour la section “Just Chatting”. L’audience peut donc discuter sur ce chat, en utilisant par exemple des “emotes”, soit des images dédiées à certaines réactions. Les membres Primes peuvent ainsi bénéficier d’emotes spécifiques et sont mis en avant dans le chat avec un badge montrant leur statut d’utilisateurs de Prime Gaming.

Voici typiquement l’interface que vous aurez sur navigateur lorsque vous regarderez un stream, avec le chat à droite et différents boutons pour suivre ou s’abonner au streameur.

Toujours dans l’échange avec les viewers il est possible pour les spectateurs de soutenir leurs streameurs favoris via différents moyens. Vous pouvez vous contenter de suivre le compte de votre streameur préféré pour recevoir une notification lorsque celui-ci est en ligne. Mais il est également possible de faire des dons, soit directement avec une carte bancaire ou avec les Bits, sorte de monnaie créée par Twitch.

Enfin, il est possible de “s’abonner“. Les abonnements sont en fait un soutien mensuel offert à un créateur de contenu par un membre de son audience, qui paie 4.99€ pour soutenir le streameur en échange de certaines contreparties. Et chaque membre Prime bénéficie d’un abonnement gratuit à offrir au créateur de contenu de son choix. Il bénéficiera ainsi d’emotes dédiées comme expliqué précédemment, mais aussi d’un accès à certains chats réservés aux abonnés. La plupart des streameurs remercient en direct les personnes s’abonnant à leur chaîne, ça peut également être l’occasion d’avoir un petit mot gentil de la part de la personne que vous regardez et ça fait chaud au coeur !

Quand vous souhaiterez vous abonner, il vous sera ainsi proposé d’utiliser votre abonnement Prime ou de payer votre abonnement normalement

A noter d’ailleurs que depuis son lancement, la Freebox Delta propose dans son interface l’accès à l’application Twitch pour pouvoir regarder le contenu proposé par vos streameurs préférés directement sur le player. Rien ne vous empêche d’essayer la plateforme, elle est accessible gratuitement.

Des avantages pour les joueurs de jeux vidéos

Cependant, Prime Gaming propose également un intérêt en dehors de la plateforme de streaming. En effet, il est possible de lier son compte Twitch à différents jeux et les membres Prime peuvent ainsi bénéficier de bonus (souvent esthétiques et payants) sur différentes licences. Les cadeaux proposés par Twitch sont présentés sous forme d’offre limitées dans le temps et changent régulièrement. Par exemple, il est possible de débloquer un skin particulier sur League Of Legends ou un véhicule sur GTA 5 Online.

Une page est dédiée à ces cadeaux pour retrouver quel jeu est concerné et pour quelle période de temps.

Ces cadeaux sont nombreux et concernent une grande sélection de jeux vidéos, tous éditeurs confondus et avec le renouvellement fréquent des offres, vous devriez trouver chaussure à votre pied. S’il ne s’agit pas de contenu vous assurant la victoire, ils permettent de personnaliser votre expérience de jeu sans débourser un centime. A noter également que Twitch propose à ses membres primes d’accéder à des jeux exclusifs, comme par exemple Stranger Things 3 : le jeu ou Serial Cleaner, qui sont proposés durant une période de temps limitée. La liste change régulièrement et peut ainsi être étoffée de divers jeux, souvent peu connus ou s’adressant à un public un peu plus niche. De quoi découvrir gratuitement, des petites pépites de gaming.

La sélection de jeux proposés en ce moment

En somme, si vous êtes un gamer mais que vous ne regardez pas de streameurs, vous pouvez très bien choisir d’utiliser cet avantage juste pour bénéficier des bonus esthétiques, ou vous en servir comme porte d’entrée vers cet univers.