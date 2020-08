Free et Mediapro ont signé un partenariat pour la distribution de Téléfoot

L’opérateur de Xavier Niel et Mediapro auraient déjà signé un accord pour la distribution de la nouvelle chaîne détentrice des droits de la Ligue 1, Téléfoot.

Après SFR et Bouygues Telecom, Free aurait lui aussi signé un partenariat pour distribuer la chaîne payante Téléfoot sur les Freebox. D’après les informations de l’Equipe, les discussions sont dorénavant terminées et un accord a été trouvé avec Mediapro pour les prochaines saisons (2020 à 2024). Les amateurs de Ligue 1 pourront ainsi découvrir la nouvelle chaîne payante sur les Freebox.

Pour rappel, la chaîne Téléfoot de Mediapro proposera en direct et en exclusivité l’essentiel de la Ligue 1, soit 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir. Le tout avec une offre magazine étoffée, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2.

Le groupe sinno-espagnol ambitionne de séduire 3,5 millions d’abonnés pour amortir ses investissements dans les Ligue 1 et Ligue 2. Pour réussir son entrée sur le marché français, il compte ainsi sur une distribution la plus large possible. D’où la signature d’accords de distribution avec les opérateurs, mais aussi avec les géants de la tech comme Netflix ou Apple. Des discussions sont par ailleurs en cours avec le réseau social Facebook et YouTube. Parmi les distributeurs historiques, Canal+ et Orange doivent encore être convaincus par la nouvelle chaîne 100% Foot.