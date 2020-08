Mediapro a signé un accord avec Bouygues Telecom pour la distribution de Téléfoot, sa chaîne 100 % foot

C’est officiel. Téléfoot, la chaîne 100 % foot de Mediapro, sera distribuée auprès des abonnés Bouygues Telecom.

Mediapro a signé un nouvel accord de distribution pour Téléfoot, sa chaîne 100 % foot, dont les différentes formules d’abonnement ont d’ailleurs été détaillées. Après l’annonce d’un accord de distribution avec SFR, voici celle d’un accord avec Bouygues Telecom. Le groupe espagnol discuterait toujours avec Orange et Free.

Téléfoot sera proposée auprès de l’ensemble des clients ADSL, fibre optique et mobile de l’opérateur de Martin Bouygues. Ils pourront bénéficier de “l’intégralité des programmes et des matches proposés par Téléfoot sur sa chaîne principale et ses canaux additionnels Telefoot Stadium, pour la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT, mais également pour l’UEFA Champions League (pour la saison 2020/2021) et l’UEFA Europa League”, est-il indiqué.

Pour rappel, la chaîne Téléfoot de Mediapro proposera en direct et en exclusivité l’essentiel de la Ligue 1, soit 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir. Le tout avec une offre magazine étoffée, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2.

Mediapro ambitionne de séduire 3,5 millions d’abonnés. Pour réussir son entrée sur le marché français, le groupe compte également sur une distribution la plus large possible. D’où la signature d’un accord de distribution avec SFR fin juillet, et à présent avec Bouygues Telecom.

