Téléfoot : la chaîne 100 % football de Mediapro détaille ses formules d’abonnement

Mediapro détaille les formules d’abonnement à Téléfoot, sa chaîne 100 % dédiée au football et diffusée 7 jours sur 7.

La chaîne Téléfoot proposera donc trois formules d’abonnement à partir du 17 août prochain.

Il y aura l’abonnement mensuel (LIGUE 1 UBER EATS – LIGUE 2 BKT – UEFA CHAMPIONS LEAGUE 20/21 – UEFA EUROPA/LEAGUE 20/21) avec 4K / HDR et disponibilité sur tous les écrans. Celui-ci sera disponible à 25,90 euros par mois avec un engagement de 12 mois, à 29,90 euros par mois sans engagement ou en abonnement prépayé à 269,90 euros par an (soit 22,50 euros par mois).

Viendra ensuite le Pass Mobile Only (LIGUE 1 UBER EATS / LIGUE 2 BKT) sur smartphone et tablette uniquement à 14,90 euros par mois sans engagement.

Telefoot proposera enfin une offre incluant Netflix dans sa version Standard à 11,99 euros par mois. Uniquement proposée via le site Téléfoot, celle-ci coûtera 29,90 euros par mois et sera soumise à un engagement d’un an.

Pour rappel, la chaîne Téléfoot de Mediapro proposera en direct et en exclusivité l’essentiel de la Ligue 1, soit 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir. Le tout avec une offre magazine étoffée, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2.

Mediapro ambitionne de séduire 3,5 millions d’abonnés. Pour réussir son entrée sur le marché français, le groupe compte également sur une distribution la plus large possible. Un accord a notamment été signé avec SFR pour une distribution sur le box de l’opérateur carré rouge.*

