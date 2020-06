Surprise, Mediapro dévoile le nom de sa future chaîne 100% foot et annonce un partenariat inédit avec TF1

Le futur diffuseur de 80% de la Ligue 1 dès août prochain lève le voile sur matin sur le nom de sa chaîne sportive, baptisée “Téléfoot” et s’allie à TF1.

Mediapro sera au rendez-vous l’été prochain pour la reprise du foot français. Le nouveau diffuseur de la Ligue 1 va capitaliser sur le savoir-faire de TF1 en matière de couverture d’événements sportifs ainsi que sur la marque de son émission de football, Téléfoot. Le groupe sino-espagnol annonce en effet contre toute attente ce matin un accord inédit avec la Une sur quatre ans renouvelable, soit sur la période durant laquelle il diffusera le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 (2020-2024). Un partenariat inédit qui reposera sur trois piliers, notamment une licence de marque et plus précisément un usage non exclusif de la marque Téléfoot. La nouvelle chaîne 100% de Mediapro portera ainsi le nom du célèbre magazine de TF1 créé en 1977.

Hormis l’utilisation de la marque, l’accord prévoit également “un partenariat éditorial et de production” et ” un partenariat de talents”. TF1 produira notamment le magazine du dimanche matin de 12h à 13h sur la nouvelle chaîne, incluant les images des matches déjà joués lors de la journée concernée. La filiale de Bouygues fournira aussi plusieurs « Téléfoot Vintage » qui feront revivre les meilleurs moments de l’histoire du football français. Enfin « La quotidienne – Téléfoot », à savoir la déclinaison digitale quotidienne du rendez-vous dominical de TF1, sera également proposée.

Enfin le duo emblématique de commentateurs de TF1, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires de 20 matchs de la Ligue 1 le dimanche soir dont les dix plus belles affiches de la saison.

Téléfoot, une chaîne dédiée à 100% au football et diffusée 7 jours sur 7

La chaîne Téléfoot de Mediapro proposera donc en direct et en exclusivité l’essentiel de la Ligue 1 soit plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir. Le tout avec une offre magazine étoffée, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2. Mediapro ambition de séduire 3,5 millions d’abonnés avec un abonnement à 25€/mois.

Pour réussir son entrée sur le marché français, le groupe compte aussi sur une distribution la plus large possible. Pour l’heure, les discussions sont toujours en cours avec les opérateurs à savoir Orange, Free, SFR, Bouygues et Canal+, mais aussi avec les GAFA. Aucun accord n’a pour le moment été officialisé.