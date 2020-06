Bouygues Telecom lance son offre Bbox Smart TV avec une box dématérialisée , découvrez-la

Après une annonce en fanfare la semaine dernière, l’offre Bbox Smart TV de Bouygues Telecom est désormais disponible.

Une nouvelle box qui n’en est pas vraiment une. Bouygues Telecom a lancé aujourd’hui son offre bbox Smart TV, qui propose ainsi en lieu et place du player habituel, une TV connectée à l’achat avec application TV intégrée.

“Le premier opérateur à faire disparaître” le player

Il est dès à présent possible de commander cette box d’un nouveau genre, en boutique, par téléphone au 3106 ou sur le site internet de l’opérateur. Pour cela, il faudra cependant être éligible à la Fibre, mais l’opérateur indique sur son site internet que les clients ADSL pourront y souscrire prochainement.

La Bbox Smart TV est proposée pour 39.99€/mois avec un engagement de deux ans dû à l’achat d’un téléviseur intelligent 4K (compatible HDR) de la marque Samsung, compatible avec Google Assistant et Alexa parmi trois modèles de taille différente :

43″(108cm) pour 49 € (Référence du téléviseur : UE43TU7125)

€ (Référence du téléviseur : UE43TU7125) 55″(138 cm) pour 199 € (Référence du téléviseur : UE55TU7125)

€ (Référence du téléviseur : UE55TU7125) 65″ (163 cm) pour 349€ (Référence du téléviseur : UE65TU7125)

Il faudra également compter sur des frais de mise en service de 29€ pour l’installation de la box, cependant, la livraison du téléviseur sera elle effectuée gratuitement par Samsung. La location du modem est incluse dans l’offre. A noter qu’il est également possible, sur demande de l’abonné, de bénéficier d’une clé 4G pour conserver une connexion en attendant la livraison de la box. En cas de changement d’opérateur, Bouygues Telecom prend en charge les frais de résiliation auprès de votre ancien opérateur à hauteur de 100€. Les frais de résiliation sont de 59€.

Côté service, vous bénéficierez de la fibre avec 1 Gbit/s en débit descendant et 500 Mbit/s en débit montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays. Avec le service B.Tv+, intégré via une application dans la Smart TV , les abonnés auront ainsi accès à 150 chaînes listées sur le site de l’opérateur et à 15 services de replay. A noter que l’application n’est intégrée que dans les modèles présentés et sur les modèles de Samsung 2019 et 2020.

Concernant la TV connectée achetée par l’abonné lors de la souscription, l’opérateur indique qu’une fois “votre box activée, vous recevrez un e-mail de la part de Samsung vous permettant de commander votre TV (munissez-vous de votre adresse e-mail @Bbox pour vous identifier : disponible depuis votre Espace Client). “. La livraison se fera sous 2 à 10 jours ouvrés.

La page dédiée de Samsung pour l’offre Bbox Smart TV, des identifiants seront nécessaires

Et pour le seul équipement proposé, il s’agit du modem classique de Bouygues Télécom, déjà proposé dans ses offres Ultym et Must, avec Wi-Fi 802.11 AC, un port ADSL/VDSL, un port Ethernet Wan Gigabit pour FttH, 4 ports Ethernet LAN, deux ports téléphoniques et deux ports USB 2.0.