Bouygues Telecom dégaine sa “Bbox Smart TV”, une nouvelle box qui n’en est pas une

Comme prévu, Bouygues Telecom lève le voile ce matin sur sa nouvelle box. Surprise, il s’agit de la 1ère box virtualisée avec TV connectée en France.

“Bouygues Telecom n’a peut être pas inventé la box pour la TV, mais aujourd’hui, il est le premier 1er opérateur à la faire disparaître”, après la commercialisation en janvier de son serveur Bbox fibre compatible Wi-Fi 6 au design aussi qu’intelligent, l’opérateur présente aujourd’hui un nouveau boîtier TV pas comme les autres. Si sa Bbox Miami lancée en 2015 a mis l’accent sur la simplicité d’utilisation avec l’univers Android et les contenus de services comme Netflix, la nouvelle box de l’opérateur va plus loin, beaucoup plus loin même puisqu’elle est dématérialisée. Une innovation importante pour l’opérateur sur le marché du fixe en France. Benoit Torloting, directeur général de Bouygues, la présente ce matin comme un nouveau concept d’offre triple play. “C’est une véritable rupture technologique : nous avons totalement dématérialisé la box TV.”

L’opérateur ose et s’associe à Samsung

Au stade d’expérimentation en 2017 dans son laboratoire d’imagination, son projet de box virtualisée devient donc une réalité. Ce nouveau boîtier prend ainsi la forme d’une application contenant toute l’intelligence d’un décodeur embarquée dans un téléviseur connecté. “La box TV est remplacée par une application baptisée Btv+ directement intégrée dans votre TV, qui permet d’accéder à +150 chaînes ainsi qu’à tout l’univers des services et contenus”, explique l’opérateur.

Oui mais tout le monde n’est pas forcément équipé d’une TV connectée. Pour cela, Bouygues Telecom s’est associé comme SFR à Samsung pour proposer aux futurs clients de l’offre Bbox Smart TV un modèle 4K récent en 43, 55 et 65 pouces.

Dès le 2 juin prochain, l’opérateur de Martin Bouygues proposera ainsi un abonnement Fibre Bbox Smart TV à 39€99/mois (engagement 24 mois), “vous pourrez choisir le modèle 43” à 49€, le modèle 55” à 199€ et le modèle 65” à 349€ à l’achat”, précise t-il. Si le pari est pour le moins osé, il ne séduira pas tout le monde. Les autres offres traditionnelles de Bouygues Telecom associant modem et box tv sont donc maintenues.