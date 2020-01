Bouygues Telecom dégaine une nouvelle Bbox fibre “performante” au design innovant avec Wi-Fi 6

Comme prévu, Bouygues Telecom lève le voile ce matin sur sa dernière innovation. Roulement de tambour : il s’agit d’un nouveau server Bbox fibre compatible Wi-Fi 6. Son design est étonnant mais surtout intelligent. Commercialisation prévue fin janvier dans l’offre Bbox Ultym.

Après la Freebox Delta et One il y a plus d’un an, la SFR Box 8 en août dernier et plus récemment la Livebox 5, Bouygues Telecom présente aujourd’hui un nouveau server tape à l’oeil compatible Wi-Fi 6 et rejoint l’opérateur au carré rouge. La volonté affichée est d’apporter une solution pour améliorer la qualité de l’Internet au domicile des abonnés, entre la fibre et tous leurs objets connectés.

Sous son capot, cette nouvelle Bbox fibre se démarque avec 8 antennes WiFi ( 5GHz et 2,4 GHz). “Le design a principalement été conçu autour de la disposition des antennes. L’objectif de leur positionnement : optimiser la couverture de l’habitat, notamment dans les angles des pièces. La forme verticale permet également une meilleure propagation des ondes”, informe l’opérateur. Le boîtier dispose d’un écran et d’une molette en façade. Le design se veut également simple et élégant, avec un noir brillant ou mat selon les faces du modem, placé au coeur du salon. Ce dernier est évolutif et pourra intégrer les technologies à venir. Par exemple, sa prise fibre est modulaire : cela rend le server facilement compatible avec les futurs débits de 10 Gb/s. Bouygues se prépare donc à emboîter à l’avenir le pas à la Freebox Delta bien que ce ne soit pas encore le cas.

Pour Benoit Torloting, directeur général adjoint en charge des opérations grand public de Bouygues Telecom, cette box va “apporter une vraie rupture sur le marché, sur la qualité et la performance d’Internet à domicile”. A confirmer.

On regrettera toutefois qu’aucun nouveau player (dans les cartons) n’a été présenté et encore moins de nouveaux services intégrés. Quoiqu’il en soit, en présentant sa “nouvelle innovation”, l’opérateur a deux mots d’ordre : “performance et simplicité”. Cette simplicité se retrouve notamment dans la nouvelle interface du nouveau modem Bbox Fibre. “Un large écran présente toutes les fonctionnalités existantes et une molette cuivrée permet de facilement naviguer d’un univers à l’autre : réglages, diagnostic, contrôle parental, etc. Il est également possible de faire apparaître un QR code qu’il suffit de flasher pour se connecter automatiquement au réseau, une exclusivité sur le marché”, précise Bouygues Telecom, omettant que Free le propose déjà sur la Delta.

Ce modem sera commercialisé progressivement fin janvier avec l’offre Bbox Ultym.

Principales caractéristiques techniques