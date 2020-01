Vos connexions 3G/4G permettent d’en savoir plus sur vous, selon Orange

En observant les connexions 3G/4G de ses utilisateurs, Orange souligne la possibilité d’en savoir plus à propos de leurs habitudes.

Sur sa chaine YouTube, Orange vient de publier une vidéo intitulée “Que révèlent nos connexions 3G/4G sur nos vies quotidiennes ? Réponse avec le réseau Orange”. Pour l’opérateur, il s’agit de souligner que notre usage des réseaux mobiles permet d’en savoir plus sur les utilisateurs, notamment en vue d’en faire des statistiques.

Dans sa vidéo, Orange détaille deux exemples de données, avec par exemple le comparaison des heures de connexion 3G/4G la semaine et le week-end qui permettent d’établir la durée de vos grasses matinées. L’opérateur indique que la comparaison des connexions 3G/4G des différentes villes permet de connaître les lieux de vacances. Et d’ajouter, enfin, que les moins de 25 ans consomment en moyenne 18 Go de data par mois, soit 8 fois plus que les plus de 60 ans.