Salto : la plate-forme de SVOD française cherche des bêta-testeurs et discute avec Orange et Bouygues

Salto, la plate-forme de SVOD co-détenue par TF1, M6 et France Télévisions, continue d’affûter ses armes en attendant son lancement commercial prévu dans les prochains mois. Elle recrute en effet des bêta-testeurs et discute avec deux opérateurs.

Le lancement du Netflix à la française misant sur la création française et européenne doit intervenir à l’automne. Pour un abonnement mensuel devant être compris entre 5 et 10 euros, elle compte proposer 15 000 heures de programmes dans un premier temps et affiche son ambition d’afficher un total de 20 000 heures d’ici la fin de l’année. Des programmes en direct, en replay ou à la demande qui incluront notamment de l’actualité, des événements, des documentaires, des contenus jeunesse, des séries et des films.

Recrutement de plusieurs centaines de testeurs

Mais pour l’heure, il s’agit de mener les tests afin de peaufiner la plate-forme, comme l’a rappelé le directeur général de Salto. Indiquant être “dans les starting-blocks”, Thomas Follin a confirmé à l’AFP le lancement d’une phase de tests ce mercredi 3 juin.

Des tests techniques fermés au public qui se dérouleront “tout l’été” avec les concours de plusieurs centaines de testeurs-consommateurs en cours de recrutement afin de former un panel représentatif. “Vont s’alterner des périodes de tests très techniques, pour pousser la plate-forme et s’assurer qu’elle tienne bien le coup, des tests de parcours utilisateurs, des tests sur l’éditorialisation et aussi des tests avec des consommateurs”, a d’ailleurs précisé Thomas Follin.

Le directeur général de Salto explique au passage le choix de tests fermés au motif que la crise sanitaire est passée par là. “Nous n’étions plus en mesure de proposer dès le 3 juin l’offre riche et diversifiée attendue”, a-t-il indiqué. Il a d’ailleurs assuré : “On n’est pas encore à 15 000 heures aujourd’hui, mais on sera à 15 000 heures pour le lancement”.

Des discussions avec Orange et Bouygues

Si la plate-forme sera en OTT dans un premier temps, comme l’avait confirmé Nicolas de Tavernost, patron du groupe M6, lors des rencontres de l’UDECAM, les opérateurs ont manifesté leur intérêt pour Salto. Des discussions sont d’ailleurs en cours avec Orange et Bouygues. Pour Free, ça semble assez mal parti, sachant que l’opérateur de Xavier Niel a émis des réserves en juillet 2019 et déposé un recours devant le Conseil d’État en février 2020.

Source : AFP