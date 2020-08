Zapette pour Freebox : l’application de télécommande se met à jour

L’application Zapette pour Freebox, disponible gratuitement sur l’App Store, profite d’une petite mise à jour.

Diffusée via l’App Store et promise sans publicité plein écran, l’application Zapette pour Freebox sur iOS permet d’utiliser son iPhone comme télécommande d’appoint pour la Freebox Révolution. Pratique lorsque l’on ne trouve plus sa télécommande ou lorsque l’on est à court de piles. Notez qu’il faut se connecter sur le réseau Wi-Fi de la Freebox pour l’utiliser. Elle vient d’être mise à jour dans une version 1.2.5. Le développeur indique des améliorations de performances et des corrections de bugs.

Autre application de télécommande pour Freebox, Freeteuse sous Android vient également d’être mise à jour afin de résoudre un bug empêchant son fonctionnement. Rappelons qu’elle est compatible Freebox Révolution et Freebox Delta.