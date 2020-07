Téléfoot : Mediapro proposera une offre couplée à Netflix, à prix canon

Mediapro enchaîne les accords pour promouvoir sa future chaîne 100% Foot, après l’officialisation d’un accord avec SFR, une offre couplée avec Netflix est dans les cartons.

Des accords à foison pour faire parler de Téléfoot, moins d’un mois avant son lancement. Après le partenariat de marque avec TF1 et la distribution sur les box de SFR, le groupe sinno-espagnol serait tombé d’accord avec.. Netflix d’après l’Equipe .

Une offre couplée avec Netflix pour pas trop cher.

Alors que le lancement de la chaîne Téléfoot a déjà été annoncé pour le 17 août prochain, Mediapro proposera sur les plateformes OTT (site Internet et les applications) un abonnement à sa chaîne et à Netflix pour moins de 30€ par mois, avec un engagement d’un an. En sachant que l’offre de Mediapro sera de 25.90€ mensuels avec uniquement sa chaîne 100% Foot, l’abonnement au service de SVOD devrait revenir bien moins cher pour l’abonné (environ 4€).

De quoi faire parler de la toute nouvelle chaîne, qui peine encore à se faire connaître des Français d’après une étude Harris Interactive. Mais c’est aussi un moyen de se positionner en concurrent direct de Canal+ avec une offre couplant cinéma, séries et Football. A ce sujet d’ailleurs, le patron de Mediapro a expliqué être à nouveau ouvert aux discussions avec la filiale de Vivendi, avec lequel aucun accord n’avait encore été trouvé.

On attend encore les prochains accords avec les autres opérateurs télécoms. D’après l’Equipe, Bouygues Telecom est le plus proche de s’accorder avec Mediapro pour la distribution de Téléfoot. De son côté, Free ne semble pas pressé, Xavier Niel affirmait dans une interview accordée que les discussions progressent tranquillement, « cela dépend plus de Mediapro que de nous », et d’ajouter « on a jusqu’au 22 août, il nous reste plein de temps, en un mois et demi on peut faire beaucoup de choses, on avance, c’est un sujet qui avance avec tous les opérateurs, personne n’a annoncé pour l’instant, peut-être que certains l’annonceront prochainement. »