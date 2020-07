C’est officiel, la chaîne Téléfoot de Mediapro sera distribuée sur les box de SFR

Les négociations avaient déjà bien avancé entre Mediapro et Altice concernant sa nouvelle chaîne 100% Foot, le groupe a officialisé hier après-midi deux accords. La distribution se fera sur les box de l’opérateur SFR et Téléfoot pourra bel et bien co-diffuser la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Il était temps. Alors que la Ligue 1 donnera son coup d’envoi fin août, Mediapro a officialisé son premier accord de distribution avec un opérateur télécom, en la personne de SFR, pour la période 2020-2024. Les abonnés pourront ainsi souscrire à Téléfoot dès le 20 août, dans une offre couplée avec la chaîne RMC Sport, appartenant au groupe Altice tout comme SFR.

L’offre sera proposée au prix de 25.90€/mois avec un engagement d’un an ou 29.90€ par mois sans engagement. Les deux millions d’abonnés actuels à la chaîne sport d’Altice pourront ajouter Téléfoot à leur offre, explique Gregory Rabuel, directeur général de SFR : ” Sans engagement, RMC Sport est à 15 euros par mois chez SFR. Si l’abonné le souhaite, on va lui rajouter 14,90 euros pour avoir Téléfoot en plus, sans engagement. Pour nous, ce sera une bonne arme de rétention de nos clients mais ce sera aussi un élément de conquête avec notre offre couplée.”

Concrètement, les abonnés à cette nouvelle formule pourront ainsi profiter de la Ligue 1 sur Téléfoot, de la Premier League et du football portugais sur RMC Sport… Mais aussi des Coupes d’Europe, au choix sur l’une des deux chaînes.

L’arrivée de la Ligue des champions et de la Ligue Europa sur Téléfoot officialisée

Car il ne s’agit pas du seul accord officialisé entre Altice et Mediapro. En effet, le groupe sinno-espagnol pourra bien co-diffuser les deux compétitions européennes dès octobre prochain pour la dernière saison avant leur passage chez Canal+ et beIN Sports. A noter cependant que dans son communiqué, Altice indique que ” RMC Sport demeure le diffuseur exclusif de la phase finale de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa Leagueen août 2020.“

Un accord qui permettra d’étoffer l’offre de Mediapro pour son lancement, mais pas sans coûts, puisqu’il devra débourser 175 millions d’euros pour la co-diffusion. Les deux groupes partagent ainsi la facture pour les Coupes d’Europe, faisant grimer à près d’un milliard d’euros l’investissement de Mediapro dans les droits télés pour la saison prochaine.

Le DG de SFR explique que l’UEFA aurait donné son aval “ces derniers jours”. Il explique d’ailleurs que l’opérateur veut se détacher du système d’exclusivité pourtant chère à Altice ente 2015 et 2018 : ” on sent que ce n’est pas vraiment la tendance du moment. On pense que l’agrégation des contenus, c’est ça l’avenir, plutôt que l’exclusivité à tout prix. “.

On attend encore les prochains accords avec les autres opérateurs télécoms. D’après l’Equipe, Bouygues Telecom est le plus proche de s’accorder avec Mediapro pour la distribution de Téléfoot. De son côté, Free ne semble pas pressé, Xavier Niel affirmait dans une interview accordée que les discussions progressent tranquillement, « cela dépend plus de Mediapro que de nous », et d’ajouter « on a jusqu’au 22 août, il nous reste plein de temps, en un mois et demi on peut faire beaucoup de choses, on avance, c’est un sujet qui avance avec tous les opérateurs, personne n’a annoncé pour l’instant, peut-être que certains l’annonceront prochainement. »