Free et son offre Ligue 1, une manière de “contrecarrer” les exclusivité de ses concurrents

Pour Xavier Niel, la stratégie de Free derrière le lancement de son service permettant l’accès aux meilleurs instants de la Ligue 1 est de proposer le maximum aux abonnés, malgré les exclusivités obtenues par “d’autres opérateurs”.

A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Face à la stratégie d’opérateurs comme SFR de proposer des exclusivités sur diverses compétitions sportives ( via RMC Sport) dans leurs offres, Free a souhaité acquérir des droits “modernes” pour éviter que ses abonnés ne soient privés de certaines compétitions, comme la Ligue 1. Et ce, malgré le fait que “notre métier c’est d’être un distributeur“.

“Chez Free, l’idée c’est de se dire : il faut donner accès à tous les contenus” affirmait la semaine dernière Xavier Niel sur le plateau de BSmart. Difficile quand la stratégie de certains concurrents repose sur l’exclusivité de contenu au sein de leurs offres, empêchant de facto “d’avoir accès à tous les contenus“.

Si le papa de Free ne reproche pas cette stratégie à ses concurrents, il explique que Free doit “trouver les solutions pour contrecarrer ça“. D’où le choix de rafler en 2018 les droits du lot numérique de la Ligue 1 et de le proposer sous la forme d’un “Netflix du foot”. Xavier Niel souhaite proposer une diffusion moderne de la Ligue 1 avec son nouveau service, “je mange un peu ce que je veux, en direct ou pas en direct” résume-t-il.

Sans le nommer, c’est bel et bien le groupe Altice et son opérateur SFR qui est contrecarré sur ce point. Cependant, avec les récents accords avec Mediapro au sujet de la co-distribution de sa chaîne, l’opérateur explique se détourner de la stratégie d’exclusivité pour devenir un agrégateur de contenu.

Pour rappel, le service Free Ligue 1 Uber Eats sera inclus dès le 22 août prochain sur les Freebox Pop et Delta et pour les abonnés aux autres offres Freebox ne bénéficiant pas de promotion, dans un premier temps. Il proposera des contenus exclusifs avec des personnalités connues et l’application présente sur les Freebox vous a été présentée en détail dans une vidéo réalisée par Univers Freebox.