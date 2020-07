Clin d’oeil : une limitation de Canal+ sur la Freebox Pop causée par “accord mutuel”… ou presque

Alors que Canal+ affirme que la répartition de ses chaînes sur l’interface Oqee a été vue en accord avec Free, un développeur vient apporter une petite nuance, avec une pointe de sarcasme.

Canal+ et la Freebox Pop, une affaire pas si simple. L’assistance Canal a indiqué sur Twitter que seules les chaînes Canal+ et Canal+ Décalé sont accessible directement sur Oqee, mais pas les autres déclinaisons. Les abonnés devront ainsi se rendre sur MyCanal pour les visionner. Le hic, c’est que les possibilités pour se connecter à la plateforme sont limitées sur la Freebox Pop, puisque l’application présente ne propose pas de rentrer ses propres identifiants. Cette limitation empêche de facto certains abonnés d’accéder à MyCanal sur le nouveau player Pop.

Questionnée sur l’origine de ce blocage, la filiale de Vivendi indique qu’il s’agit d’un accord mutuel entre elle et l’opérateur de Xavier Niel. On aurait pu s’arrêter là, et tourner la page.

Il s’agit d’un accord mutuel. 😉 INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) July 23, 2020

Mais Roro, développeur Free bien connu des Freenautes, est venu glisser son grain de sable dans cette déclaration, non sans malice.

On va dire que l’accord était unilatéralement mutuel r0ro (@r0ro_fr) July 24, 2020

Un sac de noeud difficile à démêler pour les abonnés Canal avec une Freebox Pop, mais ces difficultés proviendraient bien de Canal+ donc. Pas de chance.