Canal+ restreint au maximum l’accès à MyCanal sur la Freebox Pop

L’application MyCanal, intégrée dans la Freebox Pop, ne propose pas d’entrer ses propres identifiants. Une limitation qui réduit énormément les possibilités de s’y connecter.

L’accès à MyCanal est très limité sur le nouveau bébé de Free. En effet, il est désormais nécessaire d’avoir souscrit à une offre TV by Canal, ou à une offre Canal+ via votre Freebox Pop, pour utiliser la plateforme de la filiale de Vivendi. L’offre Famille by Canal n’est pas compatible avec une utilisation de MyCanal sur la Pop.

Une déconvenue pour les utilisateurs du service : utiliser des identifiants autres que ceux liés à votre Freebox Pop pour lancer MyCanal n’est simplement pas possible. Interrogée par Univers Freebox, l’assistance Canal+ nous explique que la nouvelle box de Free détecte automatiquement si vous êtes abonnés à l’une des offres de Canal+ lorsque vous lancez l’appli. Pas besoin de saisir ses identifiants, c’est pratique, mais il y a un hic.

Si vous avez opté pour un abonnement en dehors de Free (offre digitale, vente flash acquise via le site de Canal+…), de l’aveu de l’assistance, l’accès à MyCanal vous sera également refusé, puisque vous ne pourrez pas vous connecter depuis votre Player et que votre Freebox ne détectera aucun droit d’accès. Cette impossibilité de saisir vos identifiants limite également les connexions possibles. Par exemple, si vous disposez d’un abonnement Freebox Révolution TV by Canal, vous ne pourrez pas accéder à MyCanal sur le player Pop d’un proche pour retrouver vos programmes favoris.

Pour le moment TV by Canal est proposé uniquement lors des migrations vers la Freebox Pop, et non en tant que nouvel abonné. Quid ainsi de l’utilité de MyCanal, installé d’office sur la Pop et intégré à son interface TV Oqee, si elle ne permet pas de s’y connecter avec n’importe quel identifiant ? A contrario, sur la Freebox mini 4K, la possibilité de saisir ses identifiants laisse le champ libre à l’utilisateur pour accéder à MyCanal, peu importe son abonnement Canal+.

Il existe cependant une autre possibilité pour accéder à MyCanal sans passer par Free. Attention, parcours kafkaien en approche. Si vous possédez une offre Canal+ avec engagement, il est possible de lier votre Freebox Pop à votre offre Canal après coup, depuis votre espace abonné Canal+, dans la section “matériel”. Vous pourrez ensuite lancer MyCanal sur votre player, une fois toutes ces conditions réunies.