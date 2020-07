Free ne s’arrête plus dans le déploiement de son réseau de boutiques, le 93e Free Center ouvre demain

Les 100 boutiques ne sont plus si loin.

L’opérateur de Xavier Niel continue de déployer ses boutiques à vitesse grand V. Après une ouverture la semaine dernière à Blagnac, c’est dans le Var qu’un nouveau Free Center ouvrira ses portes demain, à Puget-sur-Argens. Il s’agit de la 93e enseigne ouverte par Free, qui enchaîne les inaugurations depuis le début du déconfinement. 28 de ces boutiques accueillant les abonnés Free ont ouvert depuis le début de l’année.

Demain, c’est l’ouverture de notre 93e boutique #Free, à #PugetsurArgens ! 😎😍

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l’ensemble de nos boutiques sur https://t.co/XvMp1x3tPS pic.twitter.com/jGx36sK82N Free (@free) July 28, 2020

Et ce n’est pas fini, plusieurs autres inaugurations sont encore attendues, notamment à Plaisir, dans les Yvelines, ou encore à Fréjus et Bourg-en-Bresse et même dans l’Hérault, ce qui a occasionné un amusant jeu de mot de la part de l’opérateur. Pour rappel, le 18 mai dernier, l’opérateur a rouvert la majorité de ses boutiques aux quatre coins de la France avec la mise en place de mesures sanitaires assurant la sécurité des visiteurs et des conseillers.

Récemment de nouvelles boutiques sont sorties de terre à Montesson dans les Yvelines, Niort, dans les Deux-Sèvres mais aussi Bourges dans le Cher, ou encore à Evry en Essonne et à Toulon dans le Var. Pour éviter l’attente, un conseil, prenez rendez-vous en ligne dans le Free Center de votre choix.