Free : découvrez en vidéo les mesures sanitaires mises en place dans les Free Centers

Depuis lundi 18 mai, les boutiques de Free ont rouvertes leurs portes après avoir mis en place des mesures sanitaires pour la sécurité de tous. L’opérateur les présente aujourd’hui en vidéo.

Comme tous ses rivaux, Free s’est organisé pour accueillir sereinement les visiteurs au sein de ses 86 Free Centers aux quatre coins de la France, pandémie oblige. “Heureux de vous revoir, prenons soin les uns des autres et adoptons les mesures suivantes”, annonce aujourd’hui l’opérateur dans une vidéo embarquant dans l’une de ses boutiques réaménagées. On y découvre un marquage au sol à l’extérieur pour faciliter la distanciation en cas d’attente, une priorité faite aux soignants, un nombre de visiteurs simultanés limité selon la taille du Free Center, le lavage des mains systématique à l’entrée, le port du masque pour les visiteurs et les conseillers, une protection en plexiglas aux caisses. L’opérateur annonce également procéder au nettoyage de ses boutiques toutes les deux heures. Les Free Centers sont donc prêts à vous recevoir.