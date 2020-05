Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… la Freebox partage du contenu plus facilement , SFR change de box etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs … 14 Mai 2009 : partager en toute simplicité Free simplifiait la vie de ses abonnés en leur permettant de partager encore plus facilement leurs contenus numériques au sein du foyer. Le 14 mai marquait l’introduction d’un nouveau service reposant sur le protocole Universal Plug & Play (UPnP AV) supporté par le boîtier TV de la Freebox HD. Les Freenautes pouvaient ainsi diffuser de façon très simple sur leur télévision les contenus numériques (photos et vidéos) de leur(s) ordinateur(s). Cette technologie permettait également à vos appareils de se connecter “tout seuls” à internet via la Freebox. Cette nouvelle fonctionnalité de la Freebox HD était novatrice en soi pour partager des contenus en ce qu’elle ne nécessite aucun transfert sur le disque dur de la Freebox ni aucune configuration particulière de cette dernière. Elle est encore utilisée aujourd’hui et s’est développée avec des applications mobiles poussant à fond le concept sur smartphone par exemple. 20 mai 2012 : Exit la Neufbox, bonjour la box de SFR ! Les changements de noms pour SFR continuent : c’est dorénavant la Neufbox, créée par l’opérateur Neuf Télécom, qui change de nom après 9 ans d’existence, ironique, non ? La Neufbox devient ainsi la box de SFR, bien que l’opérateur au carré rouge avait continué d’utiliser le terme Neufbox pour ses offres longtemps après le rachat de Neuf Télécom. 19 mai 2016 : Orange lance la Livebox 4 L’opérateur historique a lancé sa Livebox quatre ans auparavant. A l’époque, beaucoup de changement était proposé par ce nouveau modèle, avec notamment l’intégration de la 4K, un WiFi 4 fois plus rapide. A l’époque, l’accent était mis sur la connectivité et l’adaptabilité au monde des objets. Une estimation faisait état de 7 écrans connectés par foyer donc Orange s’est adapté à l’hyperconnectivité. Le débit cumulé de 1.9 Gbits/s permet de pouvoir connecter jusqu’à 10 écrans maximum au même moment. Elle a depuis été remplacée par la Livebox 5 20 mai 2008 : Free, premier opérateur à proposer la chaîne LCP-Assemblée nationale 24h/24h “Free fait entrer les Freenautes au coeur de l’actualité politique et parlementaire” annonçait l’opérateur de Xavier Niel le 20 mai 2008. C’est en effet une chaîne importante pour suivre la vie politique Française qui débarquait sur la Freebox, dans sa version 24h/24h. Car à l’époque, la chaîne publique LCP-Assemblée Nationale était diffusée exclusivement en alternance avec Public Sénat. 15 mai 1973 : Inauguration du plus grand centre téléphonique d’Europe à Paris Le 15 mai 1973, le Ministre des Postes et Télécommunications Hubert Germain inaugure, en présence du Premier Ministre Pierre Messmer le centre téléphonique de Paris-Tuileries, qui fut alors le plus important d’Europe en termes de taille et de capacité. A l’époque de son annonce, le projet avait fait polémique puisque se plaçant dans un quartier important de Paris, proche du Louvre. Et l’architecture administrative Française n’avait pas vraiment le vent en poupe, nous avons d’ailleurs retrouvé un petit reportage pour vous plonger un peu dans le passé et permettre à ceux qui ne l’ont pas vécu (comme votre rédacteur) de voir comment étaient perçus les centres téléphoniques en France, dans les années 70.