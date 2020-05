TDF présente une solution pour améliorer la couverture mobile dans le métro

Voici une solution mise en oeuvre par l’opérateur d’infrastructures TDF pour améliorer la couverture réseau mobile dans la partie souterraine d’un métro. Une amélioration dont profitent d’ailleurs l’ensemble des utilisateurs.

Les habitués des transports en commun, et plus particulièrement du métro, l’ont remarqué lorsqu’ils utilisent leur mobile. Passer un appel, envoyer un SMS ou surfer sur Internet en étant dans une partie souterraine peut poser facilement problème, du fait d’une couverture réseau mobile mauvaise, voire absente.

Dans une vidéo, où il cite l’exemple du métro de la ville de Rennes, en Bretagne, TDF explique la solution mise en oeuvre pour permettre l’utilisation du mobile dans les parties souterraines. L’opérateur d’infrastructures indique avoir utilisé le réseau fibre optique déjà présent et opté pour une mutualisation. Ses antennes émettent ainsi sur toutes les fréquences utilisées par les opérateurs pour la 3G et la 4G. Les avantages d’une telle solution sont un unique interlocuteur pour la partie technique, l’optimisation de l’espace disponible et l’économie d’énergie.