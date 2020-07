Free développe son réseau de boutiques à vitesse grand V, son 92e Free Center ouvre demain

L’opérateur se rapproche de la barre des 100 boutiques.

Free enchaîne les ouvertures de Free Centers depuis mi-mai et le début du déconfinement. Objectif, quadriller davantage le territoire avec son réseau de boutiques pour une présence au plus proche des abonnés. Demain, Free inaugurera son 92e Free Center, à Blagnac, dans la banlieue toulousaine, une commune connue pour son aéroport. Les abonnés pourront ainsi découvrir et souscrire aux offres de l’opérateur dont la nouvelle Freebox Pop, mais aussi essayer des smartphones et surtout recevoir l’assistance de conseillers. Au total, Free a ouvert 27 Free Centers en moins d’un an.

Demain, c’est l’ouverture de notre 92e boutique #Free, à #Blagnac ! 😎😀

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l'ensemble de nos boutiques sur https://t.co/XvMp1x3tPS

Et ce n’est pas fini, plusieurs autres inaugurations sont encore attendues, notamment à Plaisir, dans les Yvelines, ou encore à Fréjus et Bourg-en-Bresse. Pour rappel, le 18 mai dernier, l’opérateur a rouvert la majorité de ses boutiques au quatre coins de la France avec la mise en place de mesures sanitaires assurant la sécurité des visiteurs et des conseillers.

Récemment, l’opérateur a ouvert des boutiques à Montesson dans les Yvelines, Niort, dans les Deux-Sèvres mais aussi Bourges dans le Cher, ou encore à Evry en Essonne et à Toulon dans le Var. Pour éviter l’attente, un conseil, prenez rendez-vous en ligne dans le Free Center de votre choix.