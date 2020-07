Free : Xavier Niel annonce déjà travailler sur une nouvelle Freebox

Free ne perd pas de temps. La Freebox Pop à peine lancée, l’opérateur commence déjà à plancher sur une nouvelle grande génération de box.

La Freebox Delta et One en 2018 puis la Freebox Pop en 2020, comme à son habitude Free alterne entre grande et moyenne génération de box. Son nouveau bébé succède ainsi à la mini 4K alors que son mastodonte 8 Gbits/s avec Player Free-Devialet a emboîté le pas il y a plus d’un an et demi à la Révolution, bien que résolument très haut de gamme. La prochaine Freebox relaiera donc la Delta. Dans une interview accordée à Univers Freebox le 7 juillet dernier, Xavier Niel a confié déjà travailler sur la prochaine Freebox : « On a toujours en tête ce que l’on va faire après, et si vous réécoutez ce que l’on a dit aujourd’hui, vous verrez qu’il y a plusieurs pistes évoquées, donc on sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller, on voit ce que l’on peut inventer et donc on avance en parallèle toujours là-dessus », explique t-il.

A priori, la future génération de Freebox ne sera pas dématérialisée. Pour l’heure, Free n’en n’est qu’à ses premières ébauches « avec une feuille de papier, un stylo et des gens qui commencent à commander des composants pas encore sortis, pour les tester ». En somme, l’opérateur est aujourd’hui en avance de phase, il faudra ainsi attendre « plusieurs années » pour découvrir la prochaine Freebox V9. A quoi peut-on s’attendre alors : une connectivité sans faille ? Toujours plus de débit et de services inclus ? Voire un effet waouh à un prix accessible ? D’ici là les usages auront évolué. C’est à Free de surprendre le grand public.