Les abonnés Freebox Delta peuvent désormais remplacer leur player Révolution par celui de la Pop en multi-TV

Après la possibilité d’échanger son player mini 4K, Free permet désormais aux abonnés Delta en multi-TV d’échanger leur second décodeur Révolution avec un player Pop flambant neuf.

Un deuxième boîtier moins cher et plus récent, c’est désormais possible pour les abonnés à la box haut de gamme de Free doté d’un second player Révolution. Depuis votre espace abonné, dans la rubrique “télévision”, puis “gérer mon option multi-TV”, il est possible de changer votre player secondaire et d’opter pour le tout nouveau boîtier sous Android TV de Free.

Le nouveau bébé de Free est ainsi proposé à 4.99€/mois, contre 9.99€/mois pour le player V6. De quoi profiter d’Oqee, la nouvelle interface TV intelligente de Free, directement sur votre second écran.

A noter que pour les abonnés Freebox Delta, le player Pop est la seule option proposée en multi-TV lors de l’activation de cette option, au même tarif de 4.99€ par mois. Il est également possible pour les abonnés Freebox Delta S d’activer leur option TV avec un player Pop.