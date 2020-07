Free propose une nouvelle offre Freebox Delta S avec le Player Pop

Encore une nouvelle combinaison de Freebox

Si Free a réduit le nombre de ses box, en supprimant la Freebox Crystal et la Freebox One, lors du lancement de la Freebox Pop, il propose maintenant de nombreuses combinaisons. Nous vous avions déjà annoncé qu’il était possible de souscrire à l’offre Freebox Delta avec un Player Pop gratuit, ce qui évite d’acheter le Player Devialet. Mais depuis quelques jours il est également possible de choisir un Player Pop avec la Delta S. Cela permet de bénéficier des avantages du serveur de la Freebox Delta, en particulier le xDSL+4G et la Fibre 10G EPON, mais avec le service TV de la Freebox Pop. Il vous en coûtera donc 39,99€/mois pour la Delta S auxquels s’ajoutent 7,98€/mois pour le Player Pop et le service TV. C’est un peu moins cher que l’offre Freebox Delta avec la Player Pop (qui est mis à disposition gratuitement), mais Netflix, Prime Vidéo ou encore TV by Canal ne sont pas inclus.

Si cette offre vous intéresse et que vous êtes abonnés à la Freebox Delta S, il suffit de faire la demande d’un Player Pop sur votre espace abonné.