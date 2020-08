Free et Adult Swim offrent un nouveau cadeau à tous les abonnés Freebox

Avis aux abonnés Freebox, Free en partenariat avec Adult Swim vous offre le premier épisode de la nouvelle série inédite Close Enough. Place à la découverte.

Disponible sur la Freebox, en canal partagé avec Toonami mais aussi via son service de VOD en illimité disponible dans un pack dédié, Adult Swim permet depuis ce matin de découvrir le premier épisode d’une nouvelle série animée, sur votre Freebox dans l’Aktu Free.

Il s’agit de Close Enough, une production pour adultes lancée le 10 juillet. Au programme, de l’humour déjanté à travers un couple de parents et leurs amis divorcés, trentenaires et tiraillés entre vie responsable et quotidien de jeunes insouciants. Différentes thématiques sont abordées comme la parentalité, le travail, l’accomplissement et beaucoup d’éléments perturbateurs pour une touche wtf.

Pour découvrir la suite de la série, rendez-vous sur “Adult Swim” disponible via le menu Freebox Replay.