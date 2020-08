Lancement d’une chaîne de Discovery dans les offres Canal en novembre

HGTV, une nouvelle chaîne dédiée à la maison débarquera en novembre prochain dans les offres Canal. Les Freebox avec TV by Canal pourraient ainsi être de la partie.

“Fort de son succès à l’international, HGTV (Home & Garden TV), la seule chaine dédiée à la maison, arrive en France dans les offres CANAL+ en novembre 2020”, annonce ce matin la filiale de Vivendi. Au programme, différents programmes axés sur l’habitat et plusieurs thématiques comme l’achat & vente, la rénovation, la transformation et les maisons de rêve. De quoi accompagner les téléspectateurs avides de conseils et d’inspiration pour repenser leur intérieur. Les abonnés Freebox avec TV by Canal pourraient donc en profiter au lancement.

Créée en 1994, HGTV est une chaîne américaine appartenant à Discovery. Reste à savoir si d’autres chaînes du groupe de médias de masse américain feront aussi apparition à l’avenir dans les offres Canal.

Distributeur exclusif depuis 2017 des chaînes Discovery Channel, Discovery Science, 13eme Rue, Syfy et E ! au détriment de Canal+, qui avait donc dû stopper leur diffusion, Altice a semblé en début d’année se rapprocher de la filiale de Vivendi. Un abonné a pour sa part vu apparaître sur la zapliste du décodeur 4K de Canal+ une chaîne nommée “ARPU Discovery” sur le canal 901 avec le logo Discovery Channel.

Pour le moment, aucune annonce officielle de la part de Canal mais l’arrivée d’Altice Studio sur ses décodeurs, et à partir de demain sur les offres Canal des box, ouvre la porte à un éventuel un accord sur les chaînes Discovery.