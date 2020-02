Retour de Discovery Channel dans les offres Canal et sur les Freebox ? un indice semble l’indiquer

En janvier 2017, SFR avait obtenu la distribution exclusive des chaînes Discovery Channel, Discovery Science,13eme Rue, Syfy et E ! au détriment de Canal+, qui avait donc dû stopper leur diffusion. Cette situation avait eu un impact direct pour les abonnés à Freebox Révolution avec TV by Canal (et maintenant Freebox Delta), puisque ces chaînes étaient incluses dans leur offre, et qu’elles ont donc été retirées. Elles étaient également intégrées dans le pack Famille by Canal pour les abonnés Freebox Crystal et Mini 4K.

Mais un indice sur le décodeur 4K de Canal+ semble indiquer que la chaîne Discovery Channel pourrait faire son retour. Un abonné a en effet découvert sur la zapliste, une chaîne nommée “ARPU Discovery” sur le canal 901.

Lorsque l’on clique sur la chaîne, apparaît bien le logo Discovery Channel, ou plutôt l’ancien logo, avec la description “La chaîne de toutes les expériences”. Il est proposé de réactiver ses droits, même si cela ne donne aucun effet.

Pour le moment, aucune annonce officielle de la part de Canal n’a été faite concernant le retour de Discovery Channel dans ses offres, ou même si des négociations ont eu lieu avec SFR afin de partager les droits de diffusion. Mais si cela devait être le cas, le retour de la chaîne dans les offres Canal, pourrait également signifier un retour sur la Freebox Révolution avec TV by Canal et sur la Freebox Delta