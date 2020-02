Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… SFR voit le jour, et de trois Freebox ! etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

7 Février 1987 : Création de la Société Française de Radiophonie (SFR)

La Compagnie générale des eaux crée en 1987 son opérateur de téléphone nommé SFR faisant partie de SFR Cegetel. C’est le premier opérateur alternatif à l’opérateur historique France Télécom et il s’avérera être un pionnier notamment dans la téléphonie mobile pour SFR et dans la téléphonie fixe avec Cegetel avant de devenir SFR group et d’être racheté par Altice.

L’opérateur au carré rouge était né

12 Février 2004 : Une troisième Freebox voit le jour

C’est la deuxième génération des Freebox qui voit le jour avec la Freebox V3 qui apporte un tout nouveau design à la Freebox. Plus compacte, dotée d’un affichage LED que n’avaient pas les versions précédentes, la Freebox V3 fait aussi table rases de connectiques inutilisées comme les connecteurs RCA et le second connecteur téléphonique.

V1, V3, V6, des designs toujours renouvelés pour Free (sans mentionner la récente Delta…).

9 Février 2012 : France Télécom propose ses premières offres mixtes au nom d’Orange

Les offres mixtes France Télécom commencent à disparaître puisque c’est en février 2012 que les premières offres mixtes (fixe et mobile) Orange sont présentées par l’opérateur. Le choix était laissé aux utilisateurs vis à vis de la durée des appels : deux heures (19,90€/mois), quatre heures (25,90€) ou illimité (39,90€).

La transition est bien enclenchée !

07 février 2017 : Free propose deux nouveaux packs sur Freebox TV pour ses abonnés étrangers

Freebox TV a étendu son offre à plusieurs communautés durant l’année 2017. En effet, l’opérateur a été le premier à proposer un bouquet de chaînes vietnamiennes en France. Le bouquet proposait à l’époque l’accès aux chaînes VTV1, VTV3, HTV9et NetViet/VTC10 pour 2.99€/mois. Mais ce n’est pas tout, Free a également lancé le même jour le bouquet TelekidZ, premier bouquet TV arabe de chaînes pour enfants, pour 2.99€/mois.

08 février 2005 : Google commence à cartographier le monde

Google maps fête ses 15 ans ! Le service a été lancé en Amérique du Nord en bêta le 8 février 2005 et a bien évolué depuis, notamment avec son intégration dans Android par exemple… Il propose maintenant (entre autres) la fonctionnalité Street View, qui permet de se balader dans les rues depuis votre appli ou navigateur grâce à des photos prises par des voitures en 360°. Un jeu a d’ailleurs été créé autour de cela, il s’appelle GeoGuessr si ça vous intéresse !

Pour ses 15 ans, Google a même publié une petite vidéo dédiée à son service de géolocalisation.