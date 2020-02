Netflix : Samsung promet la meilleure expérience possible sur ses smartphones et annonce des contenus exclusifs pour les propriétaires des Galaxy

Samsung et Netflix annoncent une collaboration autour de l’expérience utilisateur et des contenus. Celle-ci se traduira par une intégration plus poussée du service de SVOD sur les smartphones Galaxy, mais également par des contenus exclusifs.

L’événement Unpacked du 11 février, au cours duquel ont été présentés les smartphones haut de gamme Galaxy S20, S20+ et Galaxy S20 Ultra, mais également un modèle pliable Galaxy Z Flip, a été l’occasion pour Samsung d’officialiser un partenariat avec le géant américain de la SVOD Netflix.

Les propriétaires de smartphones Galaxy profiteront, au cours des prochains mois, de contenus exclusifs qui seront liés aux séries et films vedettes de Netflix et que Samsung espère voir filmés par les réalisateurs avec son nouveau Galaxy S20. Ce partenariat se traduira également par l’intégration des contenus Netflix dans l’assistant vocal Bixby et par un travail pour assurer aux utilisateurs la meilleure qualité d’image possible sur les appareils de la marque sud-coréenne.

Aux dernières nouvelles, Netflix compte 6,7 millions d’abonnés en France. Cela fait plus d’un Français sur dix qui est abonné. Pour rappel, en avril 2018, le nombre d’abonnés atteignait les 3,5 millions. Il était passé à 4 millions en décembre 2018, 5 millions en février 2019 et 6 millions en septembre 2019.

