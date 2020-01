Netflix : un Français sur dix est abonné au service de streaming

Le service de SVOD Netflix revendique 6,7 millions d’abonnés en France et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Netflix, le service de SVOD qui est inclus dans la Freebox Delta, mais également disponible sur Freebox mini 4K et Freebox Révolution depuis peu, poursuit sa croissance en France. Pour rappel, en avril 2018, le nombre d’abonnés atteignait les 3,5 millions. Il était passé à 4 millions en décembre 2018, 5 millions en février 2019 et 6 millions en septembre 2019. Lors d’une récente entrevue accordée à nos confrères de l’Express, Reed Hastings, CEO du géant américain, a révélé le dernier chiffre. Il a en effet indiqué que Netlix compte plus de 6,7 millions d’abonnés en France. Cela fait plus d’un Français sur dix qui est abonné.

Pour accélérer cette croissance en France, le service de SVoD va investir plus de 100 millions d’euros dans les productions françaises en 2020 et proposer 20 nouveaux contenus originaux français en 2020. “Nous devenons un producteur français majeur et plus seulement une machine à exporter des contenus hollywoodiens”, a indiqué Reed Hastings. Cette volonté se matérialise aussi par l’ouverture de bureaux dans le 9e arrondissement de la capitale, dans le quartier Edouard VII, entre l’Olympia et le théâtre Edouard VII.