L’application de téléphonie de Google pourrait permettre d’enregistrer les appels

Des spécialistes ont repéré des lignes de codes suggérant une nouvelle fonctionnalité dans l’application de téléphonie de Google sur Android.

C’est le site XDA-Developers qui a repéré ce code dans l’application installée sur le Pixel 4. Il s’agit ici de l’application Google Phone, qui est installée par défaut sur les smartphones comme les Pixel ou ceux tournant sous Android One. Ce code révèle une nouvelle icône, un nouvel affichage et plusieurs features cohérentes avec une nouvelle fonctionnalité : l’enregistrement des appels vocaux.

La fonctionnalité d’enregistrement des appels ne date pas d’hier, mais sur Android, il n’est pour l’instant possible d’y accéder que via une application tierce et dans certains pays uniquement. The Verge, qui relate l’information, évoque la possibilité que cette limitation soit due à des conditions légales variant d’un pays à l’autre.

XDA-Developers indique également que si le code pourrait présager d’une sortie de cette fonctionnalité sur les Pixels et smartphones tournant sous Android One, elle pourrait également être limitée aux appareils Xiaomi. En effet, le fabricant chinois a indiqué qu’il allait passer à l’application Google Phone en Europe au lieu de sa propre appli, qui elle propose l’enregistrement d’appel. Ainsi, rien n’est sûr concernant cette nouvelle fonctionnalité, mais le potentiel est là.