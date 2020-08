Free Ligue 1 Uber Eats débarque sur le canal 63 des Freebox

Le nouveau service 100% foot de Free arrive sur le canal 63 des Freebox Pop, Delta, One, mini 4K et Révolution.

Chose promise, chose due. Accessible depuis la semaine dernière pour tous sur iOS, Android mais aussi sur les interfaces TV des Freebox hormis la Crystal, le nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats apparaît désormais de manière progressive sur le canal 63 des box de l’opérateur, “la chaîne est en cours de déploiement”, confirme l’opérateur. Des abonnés Freebox Delta et Pop peuvent notamment ce matin accéder au service par ce biais et ainsi accéder directement à l’interface et ses contenus.

Pour en profiter, il est parfois nécessaire de redémarrer le boîtier TV de votre Freebox. Une mise à jour de Free Ligue 1 Uber Eats est à ce propos actuellement déployée sur le Player Pop.

Pour rappel, tous les Freenautes bénéficient gratuitement de ce média à part entière jusqu’à la fin du mois. A l’issue de la période d’essai, l’accès prendra fin sans facturation pour ceux dont ce service n’est pas inclus dans l’abonnement. Pour tous les autres, il restera disponible gratuitement. Sont ainsi concernés les abonnés Freebox Pop, Delta, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles pour les deux dernières box mentionnées).

Ce nouveau média est par ailleurs disponible gratuitement et ce uniquement sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free à 19,99€, et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles).