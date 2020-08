Netflix teste une nouvelle fonctionnalité chez certains abonnés Freebox

Mais quel est ce nouveau bouton disponible sur Netflix pour certains abonnés Freebox ? Le mode aléatoire pour éradiquer toute indécision.

Pour les adorateurs de Netflix en manque d’inspiration, le mastodonte de la SVoD teste actuellement un mode aléatoire pour venir en aide aux abonnés dans l’incapacité soudaine de faire un choix parmi le vaste catalogue de films et séries proposé.

Interrogé par TechCrunch, Netflix a expliqué que l’idée derrière cette fonctionnalité est d’aider ses membres à trouver rapidement et facilement du contenu adapté à leurs goûts. Cela peut être un film ou une émission que vous regardez actuellement, quelque chose que vous avez enregistré dans votre liste ou un titre similaire à un contenu déjà visionné. Le tout au hasard.

Disponible sur certains appareils TV et parfois sur les Freebox comme ici la Pop, le mode aléatoire est accessible directement sur la page d’accueil de Netflix, difficile de le louper. Reste à savoir si le leader de la SVoD décidera ou non d’intégrer définitivement ce mode et de le déployer partout dans le monde.