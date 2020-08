Canal+ annonce l’arrivée d’Altice Studio sur toutes les box, dès la semaine prochaine

Altice Studio, la chaîne cinéma et séries éditée par Altice France, va débarquer dès aujourd’hui sur les décodeurs Canal, et à partir du 26 sur les offres Canal des Box

Après une apparition dans le guide Canal+ sur le cube satellite de Canal+, l’arrivée d’Altice Studio se précise. Son lancement dans les offres de la filiale de Vivendi vient d’être confirmé par Canal+. Elle est disponible dès aujourd’hui sur les décodeurs Canal et l’arrivée sur les box FAI se fera ensuite de façon progressive (lancement prévu le 26 août).

Sur quel canal est diffusé ALTICE STUDIO ?

Chaîne 36 dans la numérotation CANAL+

Chaîne 67 dans la numérotation TNT

A quel tarif l’option est-elle proposée, dans quelles offres ?

ALTICE STUDIO sera disponible à la carte au tarif de 5€/mois, SANS ENGAGEMENT.

ALTICE STUDIO est disponible gratuitement pour les abonnés INTÉGRALE et INTÉGRALE+ qui en font la demande sur leur ESPACE CLIENT, rubrique “ABONNEMENT“, “Modifier mes options”.

Puis-je résilier à tout moment ?

Oui ! L’option est SANS ENGAGEMENT.

Et quelques informations complémentaires…

ALTICE STUDIO est associée à la thématique de chaînes CINÉMA et SÉRIES.

Tous les programmes sont disponibles en version française.

Le Replay ne sera pas disponible au lancement.

Pour rappel Altice Studio et une chaîne d’Altice qui dispose d’un catalogue de séries et de films intéressant, notamment via des accords importants avec NBC Universal et Discovery.